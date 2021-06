EM 2021: EM-Tipps heute am 22.06.2021: Deutschland - Ungarn / Frankreich - Portugal / Schweden - Polen / Spanien - Slowakei

EM-Tipps heute: Deutschland mit Sieg gegen Ungarn ins Achtelfinale

Wie wahrscheinlich ist eine weitere Ungarn-Sensationen?

Sensationen heißen so, weil es nicht alltäglich ist. So sehr die Ungarn nach dem Punkt gegen Frankreich motiviert sein sollten, so unrealistisch ist, dass sich ein ungarisches Sommermärchen auf Kosten Deutschlands in der Münchner Arena wiederholt.