Tennis: Sebastian Korda und Ivana Nedved, Tochter von Pavel, bilden Traumpaar

Der Tscheche ist mittlerweile selbst eines der größten Talente auf der ATP-Tour und hat 2018 schon die Australian Open gewonnen - allerdings im Junioren-Bereich. Damit ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der 1998 den Grand Slam in Melbourne gewann. Seine Mutter Regina Rajchrtovás war ebenfalls im Tennis aktiv.

Korda gewinnt Tennis-Turnier mit Nedved als Zuschauerin

Seit drei Wochen zählt der junge Korda erstmals zu den Top 50 der Weltrangliste, im Mai gewann er in Parma seinen ersten ATP-Titel. Seine Herzdame war dabei immer an seiner Seite und teilte im Anschluss ein Sieger-Schnappschuss der beiden via Instagram.