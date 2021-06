EM 2021: Warum kuscht UEFA mit Regenbogen-Verbot vor Orban? Kommentar

UEFA verbietet Regenbogen-Beleuchtung in München

Durch das Regenbogen-Verbot in München kuscht die UEFA vor Viktor Orban. Ein Schweigen des DFB wäre beschämend, kommentiert SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Die UEFA verbietet Regenbogenfarben an der Allianz-Arena. Das Magazin der Süddeutschen Zeitung hat daraufhin die irritierende Diskussion, welche Signale von Toleranz der deutsche Fußball am Mittwochabend beim EM-Spiel gegen Ungarn senden darf, auf die Spitze getrieben. ( Service: Deutschland gegen Ungarn EM 2021: Deutschland - Ungarn Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Womit die UEFA dagegen ein Problem hat: dass ein Stadion als Zeichen für Toleranz in Regenbogenfarben leuchtet. (BERICHT: "Lächerlicher Gegenvorschlag!" Münchens OB watscht UEFA ab)

Was ebenso schwer wiegt: dass DFB-Vizepräsident Rainer Koch das UEFA-Verbot für die Münchner Allianz-Arena öffentlich verteidigt .

Regenbogenfarbe - wem tut's eigentlich weh?

Man fragt sich aber: Wem tut's eigentlich weh, wenn die Allianz Arena in den Regenbogenfarben leuchtet?

Ungarns Regierung tritt Europas Grundwerte mit Füßen

In drei Jahren findet die EM 2024 in Deutschland statt. Es wäre beschämend, wenn der DFB am Mittwochabend beim Ungarn-Spiel schwiege, nur um die UEFA nicht zu verstören.