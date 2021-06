Regenbogen-Zoff: Rainer Koch verteidigt UEFA

UEFA verbietet Regenbogen-Beleuchtung in München

"Da die Beleuchtung vom Münchner Stadtrat als eine gezielte Aktion gegen die Entscheidung des ungarischen Parlaments begründet worden ist, handelt es sich nicht mehr um ein bloßes Statement im gemeinsamen Kampf gegen jede Form von Diskriminierung, sondern um eine politische Aktion", schrieb Koch einen Tag vor dem Deutschland gegen Ungarn bei Facebook .

Sie habe ja nicht nur die Frage eines Statements in der Sache zu bewerten, erklärte Koch am Dienstagnachmittag in einer weiteren Stellungnahme auf SID-Anfrage, "sondern eben auch zu berücksichtigen, dass ein politisches Statement gegen eine Parlamentsentscheidung eines Teilnehmerlandes abgegeben werden soll - und das geht nach den Statuten nun einmal nicht."