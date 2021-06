kicker: Boateng vor Rückkehr zur Hertha

Wie der kicker am Dienstag berichtete, sei "eine Finalisierung in Sichtweite". Der 34-Jährige stand zuletzt beim Berlusconi-Klub AC Monza in der italienischen Serie B unter Vertrag. Der ältere Halbbruder von Rio-Weltmeister Jérôme Boateng stammt aus der Hertha-Jugend und hatte bei den Berlinern den Sprung in den Profibereich geschafft.