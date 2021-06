Zurückgetretene Ethiker erheben erneut Vorwürfe gegen den DFB

Frankfurt am Main (SID) - Auch eine Woche nach der Rücktrittswelle in der Ethikkommission kehrt rund um den Deutschen Fußball-Bundes (DFB) keine Ruhe ein. In einem Statement setzten sich die drei zurückgetretenen Ethiker am Dienstag gegen die "unrichtige Darstellung" des Sachverhalts durch den DFB zur Wehr und warfen dem Präsidium vor, die Ethikkommission mit der Wahl von Irina Kummert zur neuen Vorsitzenden absichtlich gesprengt zu haben.