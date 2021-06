Bayern-Präsident Hainer bedauert Regenbogen-Entscheidung

Rekordmeister Bayern München hat die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in der Regenbogen-Frage bedauert.

Rekordmeister Bayern München hat die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in der Regenbogen-Frage bedauert. "Wir hätten uns gefreut, wenn die Allianz Arena am Mittwoch in den Regenbogenfarben hätte strahlen können", teilte Präsident Herbert Hainer auf Twitter mit und ergänzte: "Weltoffenheit und Toleranz sind grundsätzliche Werte, für die unsere Gesellschaft steht und für die der FC Bayern steht."