DFB: Diese Schwächen müssen gegen Ungarn verbessert werden

Fallrückzieher und Standpauke für Sané: Can läuft im Training heiß

Deutschland überzeugt gegen Portugal und spielt sich in einen Rausch. Vor dem Duell mit Ungarn beschäftigt aber eine krasse Schwäche das DFB-Team.

Mit einem Sieg am Mittwoch im letzten Vorrunden-Spiel gegen Ungarn (21 Uhr) will sich die deutsche Mannschaft das Achtelfinal-Ticket bei dieser EM sichern. (Deutschland - Ungarn am Mittwoch ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)