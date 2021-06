Nationalmannschaft: Mats Hummels gibt Entwarnung und warnt vor Ungarn

Vor dem Duell mit dem vermeintlichen Außenseiter am Mittwoch Deutschland - Ungarn am Mittwoch ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in München hat Hummels vor Übermut gemahnt. "Sie haben in den beiden Spielen bewiesen, dass sie ihren Plan sehr gut umsetzen", sagte der 32-Jährige und ergänzte: "Sie haben diszipliniert verteidigt und nach vorne immer wieder Ausrufezeichen gesetzt."