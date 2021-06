DFB: Robin Gosens löst mit Gala gegen Portugal Trikot-Hype aus

Mit seiner Gala-Leistung beim 4:2-Sieg gegen Portugal hat sich Robin Gosens in die Herzen der Fans gespielt – und auf deren Rücken!

Gosens löst Trikot-Hype aus

Oliver Brüggen, PR-Chef des Sportartikelherstellers, bestätigt SPORT1 : "Wie erwartet, steigt die Nachfrage nach DFB-Trikots seit dem Beginn der Europameisterschaft und den ersten Auftritten der Nationalmannschaft deutlich. Dies konnten wir auch bei vergangenen Turnieren beobachten. Vor allem die herausragende Leistung von unserem adidas Partner Robin Gosens in der Partie gegen Portugal führte zu einer überdurchschnittlichen Nachfrage seines Trikots." (Matthäus: Gosens keiner für Bayern)

Ein Tor, zwei Vorlagen - und coole Interview-Aussagen nach Schlusspfiff ("Da ist mir mehr als nur einer abgegangen!", "Eine Hütte zu machen in so einem wichtigen Spiel, das ist next level!"). Die Fans lieben Gosens!