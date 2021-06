Nach Kritik an Bartels: ARD nimmt Reporter in Schutz

Nach Zuschauerkritik an ARD-Fußball-Kommentator Tom Bartels hat das Erste den 55-Jährigen in Schutz genommen und um Verständnis gebeten.

Nach Zuschauerkritik an ARD-Fußball-Kommentator Tom Bartels, der angeblich zu einseitig den 4:1-EM-Erfolg Dänemarks am Montagabend in der Live-Übertragung gegen Russland kommentiert haben soll, hat das Erste den 55-Jährigen in Schutz genommen und um Verständnis gebeten. "Tom Bartels kommentiert die Spiele mit bestem Wissen und Gewissen aus einer neutralen Perspektive. Dass das in manch einer emotionalen Situation gegebenenfalls nicht immer gelingt, bitten wir zu entschuldigen", schrieb die Sportschau bei Twitter.