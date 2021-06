Bohmann vor Saisonabschluss: "Ein Punkt, auf den wir hingearbeitet haben"

Geschäftsführer Frank Bohmann blickt positiv gestimmt auf den Abschluss einer durch zahlreiche Spielabsagen geprägten Spielzeit der Handball Bundesliga (HBL). "Wir stehen an einem Punkt, auf den wir hingearbeitet haben", sagte Bohmann dem SID am Dienstag: "Die letzten beiden Spieltage können ausgetragen werden."

Dies habe "nur funktioniert, weil die Klubs ein Versprechen abgegeben und sich an das Hygienekonzept gehalten haben", betonte Bohmann. Nach 41 coronabedingten Absagen bis Ende April hatte die HBL die Taktung der Corona-Testungen angezogen und die Klubs zu täglichen Schnelltests und zwei PCR-Tests in der Woche verpflichtet - mit Erfolg. Vor dem 37. Spieltag am Mittwoch und Donnerstag "sind keine Infektionen bekannt", erklärte Bohmann.

In Anbetracht des engen Titelrennens mit Spitzenreiter THW Kiel und Verfolger SG Flensburg-Handewitt sei dem Liga-Boss "wichtig, dass die Entscheidungen auf dem Spielfeld und nicht am grünen Tisch fallen". Die Rückkehr der Zuschauer in voraussichtlich alle Hallen am Sonntag gebe "ein gutes Gefühl für die kommende Saison", sagte Bohmann.