Schlag für England: Mount und Chilwell müssen in Isolation

Mason Mount und Ben Chilwell müssen in Isolation © AFP/POOL/SID/FRANK AUGSTEIN

Die englischen Nationalspieler Mason Mount und Ben Chilwell stehen ihrem Team bei der EURO vorerst nicht zur Verfügung. Weil sie Kontakt mit dem positiv auf das Coronavirus getesteten Schotten Billy Gilmour hatten, muss das Duo auf behördliche Anordnung bis einschließlich kommenden Montag (28. Juni) in Isolation. Dies bestätigte der englische Verband FA am Dienstag, knapp achteinhalb Stunden vor dem Gruppenfinale (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Tschechien.

Der 22-Jährige und Chilwell verpassen damit nicht nur das letzte Gruppenspiel, sondern auch das Achtelfinale, das England - je nach Ausgang der jeweiligen Gruppen - am 29. Juni im Wembley-Stadion gegen Deutschland absolvieren könnte. Die Spieler könnten frühestens im Viertelfinale (2. und 3. Juli) wieder bei der Mannschaft sein. Einsatzbereit wären sie dort aufgrund der langen Pause aber wohl nicht.

"Das ist lächerlich! Testet sie doch einfach", twitterte Englands Ex-Nationalspieler Gary Lineker in einer ersten Reaktion.

Schottlands Shootingstar Gilmour war nach der Battle of Britain im Wembley-Stadion am Freitag positiv getestet worden, dies bestätigte der schottische Verband am Montag. Mount und Chilwell hatten sich nach der Partie längere Zeit mit ihrem Chelsea-Teamkollegen Gilmour unterhalten und standen eng beisammen.