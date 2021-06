Radsport: Deceuninck?Quick-Step setzt auf klimaneutrale Tour de France

Das belgische Profiteam Deceuninck-Quick Step um Weltmeister Julian Alaphilippe intensiviert seine Bemühungen um einen klimaneutralen Radsport. Die Equipe engagiert sich für ein Aufforstungs-Projekt in der Bretagne, wo am Samstag der Startschuss der 108. Tour de France fällt. Zudem wird ein Projekt gegen Abholzung in Guatemala unterstützt.