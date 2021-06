Deutsche Aufstellung gegen Ungarn: Chance für Goretzka

Leon Goretzka dürfte für Müller in die Startelf rücken © FIRO/FIRO/SID

Bundestrainer Joachim Löw muss seine Mannschaft im EM-Gruppenfinale gegen Außenseiter Ungarn voraussichtlich umbauen. Thomas Müller fällt am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München wegen seiner Kapselverletzung im Knie aller Wahrscheinlichkeit nach aus. Für ihn dürfte Leon Goretzka in die Mannschaft rücken.