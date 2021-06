Nationalmannschaft: So geht es Müller, Hummels, Gündogan

Thomas Müller fehlt auch am Dienstag im Abschlusstraining in Herzogenaurach. Ein Trio kehrt vor der Partie gegen Ungarn auf den Rasen zurück.

Der Münchner verpasste am Dienstag auch das Abschlusstraining in Herzogenaurach aufgrund einer Kapselverletzung im Knie. Sein Einsatz am Mittwoch ist damit unwahrscheinlich. Müller absolvierte im Fitnesszelt mit dick bandagiertem Knie eine individuelle Einheit auf dem Ergometer. Lukas Klostermann (Muskelverletzung) steht Bundestrainer Joachim Löw für das Ungarn-Spiel nicht zur Verfügung.