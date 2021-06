ARD: 8,67 Millionen sehen Dänemarks 4:1-Triumph

Die Energieleistung der dänischen Fußball-Nationalmannschaft in Kopenhagen verfolgten im Schnitt 8,67 Millionen Zuschauer in der ARD-Live-Übertragung.

Die Energieleistung der dänischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde beim 4:1 gegen Russland in Kopenhagen verfolgten im Schnitt 8,67 Millionen Zuschauer in der ARD-Live-Übertragung. Der Marktanteil belief sich auf 32,6 Prozent. Die Dänen schafften durch den Triumph gegen die Sbornaja doch noch den Sprung in die K.o.-Runde.