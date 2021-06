Hertha BSC: Lars Windhorst spricht über Investment-Summe und weitere Zahlungen

"Wir haben bisher bereits 310 Mio. Euro investiert. Und wir stehen zu unserem Wort und an der Seite von Hertha BSC, auch wenn es sportlich keine leichte Zeit für den Verein ist", twitterte Windhorst am Montagabend. "Selbstverständlich werden wir, wie verabredet, pünktlich das restliche Geld überweisen." Dabei geht es um eine Restzahlung von 64 Millionen Euro an die Hauptstädter.