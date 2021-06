FC Bayern Basketball verlängert mit Andrea Trinchieri

Der FC Bayern setzt auf Kontinuität. Erfolgstrainer Andrea Trinchieri bleibt bei den Münchnern. Das verkündet der Klub am Dienstag.

Der Cheftrainer, der vor einem Jahr zu den Bayern gestoßen war, bleibt bis Sommer 2023 in München.

Hainer glücklich über Verlängerung

"Die Mannschaft hat in der abgelaufenen Saison Großartiges geleistet und diese Performance trägt ganz klar die Handschrift von Andrea Trinchieri. Deshalb bin ich sehr froh und glücklich, dass wir unseren Erfolgstrainer für zwei weitere Jahre an uns binden konnten", wird Vereinspräsident Herbert Hainer in der Vereinsmitteilung zitiert.