Tschertschessow nach Russland-Aus: "Es ist meine Verantwortung"

Trainer Stanislaw Tschertschessow hat das Ausscheiden der russischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM auf seine Kappe genommen. "Es ist meine Verantwortung", sagte der 57-Jährige nach dem 1:4 gegen Dänemark: "Das Spiel ist nicht so gelaufen wie erhofft. Wir müssen das in Ruhe analysieren und kucken, was wir falsch gemacht haben."