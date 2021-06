EM 2021: England entlässt Teil des Sicherheitsteams nach Vorfall vor Kroatien-Spiel

Fans versammeln sich am englischen Mannschaftsbus

Demnach war die von der UEFA beauftragte Firma G4S für die Sicherung des Hoteleingangs in London zuständig. Doch am Abend vor dem ersten Gruppenspiel der Engländer gegen Kroatien versammelten sich rund 50 Fans um den Mannschaftsbus. Ohne jegliche Barrieren sei die Menge direkt an die Spieler herangekommen.