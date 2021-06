NHL-Playoffs: Tampa Bay Lightning fertigen New York Islanders mit 8:0 ab

Tampa Bay geht mit einer Glanzvorstellung wieder in Führung © AFP/Getty Images/SID/MIKE CARLSON

Mit einer Machtdemonstration über die New York Islanders hat Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning die erneute Führung in der Playoff-Halbfinalserie der NHL übernommen. (NEWS: Alles zur NHL)

Das Team aus Florida schlug die Islanders mit 8:0 und ist beim Stand von 3:2 nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finalserie entfernt.

Insgesamt sechs verschiedene Spieler trafen für den Titelverteidiger, der vor zwei Tagen noch eine dramatische 2:3-Niederlage in New York und damit den Ausgleich in der Serie hinnehmen musste.