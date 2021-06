Copa América: Suarez trifft für Uruguay, Argentinien im Viertelfinale

Während Argentinien bei der Copa America vorzeitig im Viertelfinale steht, kommt Uruguay nicht in Tritt. Immerhin beendet Suarez aber die Torflaute des Teams.

Während Lionel Messi seine Argentinier bei der Copa America mit dem 1:0 (1:0) gegen Paraguay vorzeitig ins Viertelfinale geführt hat, kommt das auch im zweiten Auftritt sieglose Uruguay nach dem 1:1 (0:1) gegen Chile nicht in Tritt.

Als Vierter der Gruppe A droht Uruguay mit nur einem Zähler auf dem Konto, aber noch zwei Spielen in petto, bereits im Viertelfinale ein Duell gegen Copa-Gastgeber Brasilien. Die Selecao ist unangefochten Spitzenreiter der Gruppe B. Argentinien peilt mit nun sieben Punkten in seinem noch ausstehenden Duell gegen das noch punktlose Schlusslicht Bolivien ebenfalls den Gruppensieg an. Die jeweils vier besten Teams kommen weiter.