EM 2021: Gaudino und Stepanovic über Ungarn-Coach Rossi

Nach dem leidenschaftlichen Auftritt beim 1:1 gegen Frankreich war Rossi enorm stolz auf seine Spieler. Vor 55.998 Zuschauern in Budapest hatte Attila Fiola (45.+2) den Underdog in Führung gebracht, ehe Antoine Griezmann (66.) ausglich. "Sie haben den Fans etwas Besonderes gegeben", sagte Rossi: "Zwei Stunden voller Adrenalin und Spannung."

Am heutigen Mittwoch nun trifft Ungarn in der Münchner Allianz Arena im letzten Gruppenspiel auf die deutsche Nationalmannschaft(EM 2021: Deutschland - Ungarn, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Rossi geht voller Vorfreude ins Gruppenfinale, in dem die Ungarn einen Sieg zum Weiterkommen brauchen. Und gewohnt bodenständig und zurückhaltend. So lieben ihn die Ungarn.