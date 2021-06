Hjulmand nach Achtelfinal-Einzug begeistert: "Großes, großes Lob an die Jungs"

Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat seine Spieler nach dem Achtelfinaleinzug bei der Fußball-EM mit Lobeshymnen überschüttet. "Wenn es jemand verdient hat, dann sind es diese Spieler", sagte der 49-Jährige: "Ich kann nicht verstehen, wie sie das schafften konnten, nachdem was sie durchgemacht haben. Wir sind jetzt seit vier Wochen zusammen und es ist verrückt, was die Spieler durchgemacht haben, also großes, großes Lob und Glückwunsch an die Jungs."