Österreichs Torhüter Bachmann freut sich auf Wembley und Familie

Die Österreicher um den deutschen Teamchef Franco Foda landeten durch ein verdientes 1:0 (1:0) gegen die Ukraine mit sechs Punkten auf Platz zwei der Gruppe C, schafften erstmals den Sprung ins Achtelfinale einer EM-Endrunde - und treffen am Samstag (21.00 Uhr) in London auf die Squadra Azzurra. "Wenn wir so spielen wie heute, können wir jeder Mannschaft das Leben schwer machen", ergänzte Bachmann.