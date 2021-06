1. FC Kaiserslautern: Mike Wunderlich ist schon da, Zimmer im Anflug

Marco Antwerpen kam im Februar zum 1. FC Kaiserslautern und rettete den Klub vor dem Abstieg in die Regionalliga © Imago

Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen ist es gelungen, mit Mike Wunderlich einen der Top-Spieler der vergangenen Saison zu verpflichten. In der abgelaufenen Saison erzielte er für Viktoria Köln in 32 Partien elf Tore und sieben Assists.

Der 35 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur kommt mit reichlich Erfahrung in die Pfalz und erhält nach SPORT1-Informationen bei den Roten Teufeln einen Vertrag bis 2023. Wahrscheinlich war die Vertragsdauer auch ein Grund, warum der FCK diesen Spieler bekommen hat. In Köln, so wird gemutmaßt, hätte er nur einen Einjahresvertrag erhalten.