2:0 gegen Finnland: Belgien mit perfekter Vorrunde ins Achtelfinale

St. Petersburg (SID) - Mitfavorit Belgien hat bei der Fußball-EM eine perfekte Vorrunde gespielt und Neuling Finnland zumindest den direkten Weg ins Achtelfinale verbaut. Die Roten Teufel feierten gegen die Skandinavier in St. Petersburg in ihrem dritten und letzten Vorrundenspiel in der Gruppe B mit 2:0 (0:0) den dritten Sieg und zogen dadurch wie zuvor Italien und die Niederlande mit einer weißen Weste in die K.o.-Phase ein. Die Finnen hingegen müssen nach ihrer zweiten Niederlage als Tabellendritter hinter Dänemark noch um einen Platz im Achtelfinale bangen.