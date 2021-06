EM 2021: Schweiz, Schweden, Frankreich, Tschechien England im Achtelfinale

Am Montag lösten nicht nur Mannschaften das Achtelfinalticket, die auf dem Platz standen. Insgesamt fünf Teams dürfen auf dem Sofa jubeln.

Einen Tag nach ihrem letzten Gruppenspiel hat die Nati Gewissheit: Granit Xhaka & Co. stehen im Achtelfinale der EM 2021.

Schweiz steht als erster Gruppendritter im Achtelfinale

Die Schweizer hatten am Sonntag nach einem 3:1-Sieg gegen die Türkei Platz zwei nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Wales verfehlt. Nun wurden die Eidgenossen doch noch belohnt. (Tabellen der EM)

Neben den Schweizern durften am Montagabend auch noch vier weiter Teams jubeln. Auch Weltmeister Frankreich, England, Tschechien und Schweden stehen in der Runde der letzten 16.

Das Quintett profitierte davon, dass in den Gruppen B und C nach den abschließenden Vorrundenspielen die Tabellendritten Finnland und Ukraine jeweils nur drei Punkte haben. Somit zählen die fünf Teams mit jeweils vier Zählern auf dem Konto zumindest zu den besten vier Gruppendritten. Ausschlaggebend war am Ende der 2:0-Sieg Belgiens gegen Finnland.