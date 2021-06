EM 2021: England isoliert Mount und Chilwell wegen Corona

Das Team von Nationalcoach Gareth Southgate muss voraussichtlich im letzten Gruppenspiel der EM am Dienstag gegen Tschechien auf Mason Mount und Ben Chilwell verzichten. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Die beiden gelten als Kontaktpersonen von Schottlands Billy Gilmour, der nach der Battle of Britain am Freitag (0:0) positiv auf Corona getestet wurde. Mount, Chilwell und Gilmour spielen zusammen beim FC Chelsea in der Premier League.