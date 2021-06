Oranje mit weißer Weste: Starke Niederländer holen dritten Sieg

Der künftige Barcelona-Profi Memphis Depay (24.) und Georginio Wijnaldum (52./58.) trafen für das Team von Bondscoach Frank de Boer, das wie schon 2000 und 2008 eine perfekte EM-Vorrunde ohne Punktverlust spielte. Der Gruppensieg war Oranje schon vor Anstoß nicht mehr zu nehmen gewesen, im Achtelfinale geht es nun am Sonntag in Budapest gegen einen Gruppendritten - der theoretisch auch Deutschland heißen könnte.

"Wir nehmen das Spiel todernst", hatte de Boer vor Spielbeginn gesagt. Die Partie um die goldene Ananas - oder um "den Bart des Kaisers", so die niederländische Redewendung - lief dann auch von Beginn an in eine Richtung: Die Hausherren dominierten im untypischen und in den Niederlanden weiter umstrittenen 5-3-2 das Geschehen, die laufstarken Gäste lauerten auf Konter.