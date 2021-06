Corona: England wohl ohne Mount und Chilwell

Englands Fußball-Nationalmannschaft muss voraussichtlich im letzten Gruppenspiel der EM am Dienstag gegen Tschechien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf Mason Mount und Ben Chilwell verzichten. Die beiden gelten als Kontaktpersonen von Schottlands Billy Gilmour, der nach der Battle of Britain am Freitag (0:0) positiv auf Corona getestet wurde. Mount, Chilwell und Gilmour spielen zusammen beim FC Chelsea in der Premier League.