Werder Bremen: Thomas Schaaf verlässt den Bundesliga-Absteiger

Werder Bremen trennt sich von Thomas Schaaf. Der auslaufende Vertrag des Technischen Direktors an der Weser wird nicht verlängert. Geschäftsführer Baumann erklärt den Grund

Für die Vereins-Ikone ist beim Bundesliga-Absteiger kein Platz mehr. Die Hanseaten gaben am Montag den Abschied ihres Technischen Direktors und früheren Meistermachers zum Ablauf seines noch bis Monatsende gültigen Vertrags bekannt.

Werder hat kein Geld für Schaaf

Schaaf hatte in den vergangenen drei Jahren als Technischer Direktor für die Norddeutschen gearbeitet. In Bremens letztem Spiel der vergangenen Saison war der 60-Jährige nach acht Jahren für den entlassenen Chefcoach Florian Kohfeldt noch einmal als Trainer auf die Werder-Bank zurückgekehrt, hatte den Abstieg der Grün-Weißen in die zweite Liga nach 41 Jahren im Oberhaus auch nicht mehr verhindern können. Bereits vor einigen Wochen präsentierte Werder Markus Anfang als Nachfolger von Kohfeldt.