Formel 1: Monisha Kaltenborn glaubt nicht an Chance für Sophia Flörsch

Geht es nach Monisha Kaltenborn, ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering. "Ich habe ihr das auch schon früher persönlich gesagt. Ich glaube, die Antwort hat sie nicht so gerne gehört", sagte die ehemalige Sauber-Chefin im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 und fügte hinzu: "Ich glaube die Chancen sind nicht so hoch." ( Alles zur Formel 1 )

Das Hauptproblem sei die sich verändernde Nachwuchssituation in der Königsklasse des Motorsports. Daher müsse man einen anderen Weg einschlagen: "So hart das jetzt klingt: die Fahrer, die da einsteigen, sind sehr jung."

Kaltenborn: Rennställe suchen nächstes Supertalent

Dass sich die 20-Jährige im Rennen gegen männliche Konkurrenten durchsetzen kann, will Flörsch in dieser Saison in der DTM unter Beweis stellen. Dort tritt sie für Abt fahrend neben Esmee Hawkey (T3 Motorsport) als einzige Frau im Fahrerfeld an. (Alles zur DTM)