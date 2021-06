Ex-Bundesliga-Ass Calhanoglu bestätigt Wechsel zu Inter

"Ich habe eine Einigung mit Inter erzielt. Ich werde zu Inter gehen", sagte Calhanoglu und kündigte seine Unterschrift unter seinen neuen Vertrag bei Inter nach Abschluss des obligatorischen Medizinchecks für Dienstag an. Mit der Türkei war der ehemalige Karlsruher, Hamburger und Leverkusener Profi bei der laufenden EM-Endrunde durch das 1:3 am vergangenen Sonntag gegen die Schweiz ohne Punktgewinn als Gruppenletzter in der Vorrunde vorzeitig gescheitert.