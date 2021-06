Kiel holt isländischen Nationalstürmer Fridjonsson

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den isländischen Nationalspieler Holmbert Aron Fridjonsson vom italienischen Zweitligisten Brescia Calcio verpflichtet. Wie der Klub am Montag mitteilte, erhielt der 28 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2024.

"Die neue Herausforderung in dieser attraktiven zweiten Liga hat mich gereizt. Ich möchte jetzt schnellstmöglich in der Mannschaft und dem Verein ankommen, um die kommende Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten", sagte Fridjonsson.