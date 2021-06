Tschechien zuversichtlich vor England-Duell: "Haben es in der Hand"

Der tschechische Bundesligaprofi Vladimir Darida traut seiner Mannschaft beim EM-Vorrundenduell mit England am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) eine Überraschung zu. "Sie sind sehr starke Gegner. Aber sie spielen aktuell nicht so stark wie in der Qualifikation, das wollen wir nutzen", sagte der Mittelfeldspieler von Hertha BSC. In der Qualifikation war Tschechien in Wembley mit 0:5 unter die Räder gekommen - dies liegt aber mehr als zwei Jahre zurück.