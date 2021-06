Ungarns Orban: "Deutschland aktuell die kompletteste Mannschaft"

Willi Orban schätzt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem entscheidenden EM-Gruppenspiel am Mittwoch in München hoch ein.

Ungarns Abwehrspieler Willi Orban schätzt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem entscheidenden EM-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München hoch ein. "Ich glaube, dass in der Gruppe Deutschland aktuell die kompletteste Mannschaft ist", sagte der Verteidiger von RB Leipzig am Montag im ungarischen EM-Quartier bei Budapest.