EM 2021: Ungarns Willi Orban würde bunte Münchner Arena begrüßen

Ekstase in Budapest! Ungarn ärgert den Weltmeister

Ungarns Abwehrspieler Willi Orban würde eine bunt leuchtende Allianz Arena beim entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Deutschland am Mittwoch in München begrüßen.

"Mir persönlich würde es gefallen, wenn das Stadion bunt wäre", sagte der Verteidiger von RB Leipzig am Montag im ungarischen EM-Quartier in Telki bei Budapest: "Ich habe es bisher nur blau gesehen in der zweiten Liga gegen 1860 München und rot gegen den FC Bayern. Von daher würde ich mich freuen, wenn die Lampen auch mal bunt leuchten dürfen."