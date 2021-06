EM 2021: Wie Ousmane Dembélé immer wieder ausgebremst wird

Ekstase in Budapest! Ungarn ärgert den Weltmeister

Der Franzose musste beim 1:1 gegen Ungarn in der 87. Minute verletzt ausgewechselt werden und wenig später sein EM-Aus verkraften.

Er zog sich eine Knieverletzung zu, wie der französische Fußball-Verband FFF am Montag mit Berufung auf Röntgenuntersuchungen mitteilte. Die Dauer der Genesung sei derweil mit einem Verbleib bei der Mannschaft nicht vereinbar, so der Verband.

Es ist der nächste große Rückschlag für die Flügelrakete, die durch Verletzungen seit Jahren stetig ausgebremst wird und auch bei dieser Europameisterschaft gar nicht erst richtig in Schwung kam.

Dembélé bei EM mit zwei Joker-Einsätzen

Dabei sah es vor einigen Monaten noch so aus, als würde er endlich die großen Erwartungen erfüllen können und bei diesem Turnier eine zentrale Rolle einnehmen. ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

Dembélé glänzte Ende März in der WM-Quali und rückte auch in der Nationalmannschaft in den Fokus.