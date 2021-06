Nach Tod des Vaters: Gosens-Backup Halstenberg genießt jede EM-Minute

Marcel Halstenberg genießt nach einem schweren familiären Schicksalsschlag auch in der Rolle als "Backup" für Robin Gosens jede EM-Minute.

"Es war kein einfaches Jahr für mich, mein Vater ist gestorben", berichtete der Leipziger am Montag, "da ist es schön, Einsatzzeit zu bekommen."

An Gosens vorbei und in die Startelf zu kommen, sei "schwer", gab der 29-Jährige zu, sein Konkurrent habe "ein grandioses Spiel" gezeigt. Zudem sehe er sich selbst wie zuletzt in Leipzig eher als linker Innenverteidiger.