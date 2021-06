EM-Tipps heute am 22.06.2021: England - Tschechien / Kroatien - Schottland

EM-Tipps heute am 21. Juni 2021: Prognosen und Wetten

Nach zwei Spielen führt Tschechien überraschend die Gruppe D mit vier Punkten und 3:1 Toren an. England ist punktgleich, hat aber nur ein Torverhältnis von 1:0. ( NEWS: Alles zur EM )

EM Wett-Tipps heute: England - Tschechien

Die Erwartungen an den teuersten Kader der Euro 2020 waren hoch. Umso größer ist die Enttäuschung der Engländer nach den ersten beiden Spielen. Sündenbock ist ausgerechnet Kapitän Harry Kane, der bei der WM 2018 noch Torschützenkönig war.

Bei der EM 2021 hat Kane in den ersten beiden Gruppenspielen keinen einzigen Torschuss abgegeben und wurde sowohl beim 1:0-Sieg gegen Kroatien als auch beim 0:0 gegen Schottland ausgewechselt.

Englands Trainer Gareth Southgate hat bestätigt, dass er am kritisierten Kapitän auch im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien festhalten wird. ( EM 2021: Tschechien - England, Dienstag ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker )

Wir sind bei unserem EM-Tipp deswegen zuversichtlich, dass England seiner Favoritenrolle in diesem Spiel gerecht wird.

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen von England und den starken Auftritten von Tschechien ist England in diesem entscheidenden Gruppenspiel nicht so deutlicher Favorit wie vor der EM. Die Vorzeichen haben sich allerdings nicht wirklich geändert. England hat den wesentlich stärkeren Kader als Tschechien und wird aus einer guten Defensive das Spiel machen.

Die Wettquote für einen England-Sieg beträgt im Schnitt 1.60. Das ist gerade so an der Grenze des Chancen-Risiko-Verhältnisses. Ein Unentschieden könnte drohen, wenn Englands Offensiv-Leistung nicht wesentlich besser wird. Deswegen setzen Wett-Profis in der Regel auf Wettquoten um 2.00, damit man den Einsatz im Gewinnfall verdoppeln kann.