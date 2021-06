Bad Homburg: Siegemund wendet Erstrundenaus mit viel Mühe ab

Laura Siegemund kämpft sich in die nächste Runde © AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN

Tennisprofi Laura Siegemund hat eine blamable Erstrundenpleite bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg nur mit viel Mühe abwenden können.

Tennisprofi Laura Siegemund hat eine blamable Erstrundenpleite bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg nur mit viel Mühe abwenden können.

Am Montag können auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel), die bei der Premiere des Rasenturniers im hessischen Kurort auch als Turnierbotschafterin fungiert, und Qualifikantin Anna Zaja (Stuttgart) ins Achtelfinale folgen. Andrea Petkovic (Darmstadt) hatte bereits am Sonntag ihr Erstrundenmatch gewonnen.

Das Turnier im Bad Homburger Kurpark ist für die Spielerinnen der letzte Härtetest vor dem Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 28. Juni). Schon im vergangenen Jahr hatte das Event an historischer Stätte Premiere feiern sollen, musste aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 1876 wurde in Bad Homburg der erste Tennisklub auf dem europäischen Festland gegründet.