Andrés Iniesta als Player-Moments-SBC verfügbar

Andrés Iniesta beim ausklingen lassen seiner Karriere: In Japan bei Vissel Kobe © Imago

Andrés Iniesta ist wohl einer der besten Mittelfeldspieler, der jemals einen Fußballplatz betreten hat. In FUT hat der Spanier eine starke Player-Moments-SBC erhalten.

Die spanische Nationalmannschaft trauert aktuell den Fähigkeiten ihrer einstigen Superstars Xavi und Iniesta hinterher. Zwischen 2008 und 2012 gab es kein besseres Team als das der Spanier. Doch die Mittelfeldstrategen sind inzwischen in die Jahre gekommen – Xavi hat seine aktive Karriere beendet und Iniesta lässt seine in Japan bei Vissel Kobe ausklingen.

SBC kostet rund 120.000 Münzen

Die Iniesta Player-Moments-SBC kann sich durchaus sehen lassen, denn der inzwischen 37-Jährige hat eine 94er-Bewertung erhalten. Iniestas großes FIFA-Problem ist natürlich sein geringes Tempo – wer will es dem Altmeister aber auch verübeln? Dieses Manko wurde allerdings behoben, mit 88 Geschwindigkeit ist der Dribbelkünstler nun eine ernsthafte Konkurrenz für die Meta-Karten, sofern man ihn verlinken kann.

Seine restlichen Werte sind überragend, wobei eines doch verwundert: Iniesta hat bessere Schuss- als Passwerte. Auf den zweiten Blick weiß man dann aber, wieso das so ist. Die Player-Moments-Karte ist ein Tribut an sein entscheidendes Final-Tor bei der Weltmeisterschaft 2010. Damals sorgte Iniesta mit dem Treffer in der Verlängerung gegen die Niederlande für den spanischen Triumph.