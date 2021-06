Usain Bolt ist Vater von Zwillingen - Sprint-Star verblüfft mit Namenswahl

Sprint-Superstar Usain Bolt ist Vater von Zwillingen. Besonders der Name eines Kindes ist überraschend. Auch bei der Tochter bewies Bolt bereits Kreativität.

Am Sonntag postete der vor vier Jahren zurückgetretene Doppel-Weltrekordler bei Instagram ein Familienfoto, das ihn mit Partnerin Kasi Bennett, der einjährigen Tochter "Olympia Lightning" und den Zwillingen zeigt.

In der Bildunterschrift nannte er auch die Namen seiner beiden Jüngsten: "Saint Leo" und "Thunder". Da der ganze Name also "Thunder Bolt" lautet, bedeutet dies "Blitz". Auch bei seiner einjährigen Tochter nahm er mit dem Namen bereits Bezug auf das englische Wort "Blitz".