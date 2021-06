FC Bayern: Erstes Testspiel unter Nagelsmann gegen Ajax Amsterdam

Wie der deutsche Rekordmeister am Montag bekannt gab, werde man am 24. Juli ein Testspiele gegen den niederländischen Topklub Ajax Amsterdam veranstalten. Dann eben erstmals mit Nagelsmann an der Seitenlinie, der von RB Leipzig nach München kommt.

Bei der erneut digital veranstalteten Sommer-Tour will der FCB seinen Fans die Möglichkeit geben, weltweit an der Vorbereitung des Nagelsmann-Teams teilzuhaben. Das verbindende Motto 2021 lautet: "together we move". Vom 23. bis zum 31. Juli soll es unter anderem diverse Wettkämpfe der Bayern-Stars zu sehen geben.