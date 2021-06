EM 2021: Schießt Kylian Mbappé sein Idol Cristiano Ronaldo raus?

Als Kind schlief Kylian Mbappé in einem Zimmer, in dem die Wände komplett verdeckt waren. Und anstelle der Tapete war überall ein Fußballspieler zu sehen: Cristiano Ronaldo.

Mbappé von Ronaldo inspiriert

Am heutigen Mittwoch kommt es nun zum Duell zwischen Mbappé und seinem Idol Ronaldo.

EM: Ronaldo zittert um das Achtelfinale

Mbappé gegen Ronaldo noch ohne Tor

Es kommt hinzu, dass der 22-Jährige noch nie gegen sein Idol gewonnen hat. In einem Nationalmannschafts-Duell gegen Ronaldo gab es im Oktober 2020 ein 0:0 in der Nations League.

Auch aufgrund der guten Erinnerungen an die Begegnungen mit Mbappé gibt sich Ronaldo vor dem Duell gewohnt selbstbewusst und glaubt an das Weiterkommen. "Wir haben die Qualität, wir sind der Europameister."

Mbappé will seinem Idol den Tag vermiesen und sein erstes Turniertor erzielen. Als Motivation wird er sicher an die Zeiten in seinem Kinderzimmer denken, als Ronaldo noch auf den zahlreichen Postern zu sehen war und nicht in der Realität direkt neben ihm auf dem Rasen stand.