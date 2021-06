Nationalspieler Thiemann bleibt bei Meister Alba

In der abgelaufenen Saison kam Thiemann, der sich derzeit mit dem Nationalteam für die Olympia-Qualifikation in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) vorbereitet, in der Bundesliga bei 36 Einsätzen auf einen Schnitt von 7,5 Punkten und 4,1 Rebounds. In der EuroLeague waren es durchschnittlich 7,7 Punkte und 3,8 Rebounds.