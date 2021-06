BVB: Mit Eintrittskarte in NRW kostenfrei zum Heimspiel

Ab der neuen Saison bieten der BVB und die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke DSW21 einen in der Bundesliga einmaligen Service an. Die Eintrittskarte für den Signal Iduna Park, Heimstätte der Borussia, ist dann sogar für die An- und Abreise im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen gültig.