EM 2021, Bundesliga-Barometer: Fans feiern Robin Gosens und DFB-Team

In einer spektakulären Partie setzte sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit 4:2 durch. Natürlich wurden die deutschen Fans vor allem durch das Ergebnis zufriedengestellt, aber auch die Art und Weise, wie die DFB-Elf auftrat, kam bei den Zuschauern gut an.

Fans zufrieden mit deutscher Offensive

Die Offensivabteilung kam in der Bewertung der Teilnehmer (2,01) am Besten weg, knapp dahinter das Mittelfeld. Lediglich die deutsche Abwehr, die sich bei zwei Gegentoren geschlagen geben musste, kam nicht über ein Befriedigend (2,82) hinaus.

Besser, als noch in der ersten Partie, schätzten die Fans auch die Leistung von Bundestrainer Löw ein. Obwohl der Coach im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Frankreich keine Änderung in der Startformation vornahm, erhielt der 61-Jährige die Gesamtnote 2,61. Auffällig bleibt hingegen, dass die Fans mit Löws Wechselstrategie nicht ganz zufrieden sind, weswegen die Befragten hier eine 3,21 verteilten. In dieser Rubrik schnitt der Bundestrainer am schlechtesten ab.